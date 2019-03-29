"АлтайБаскет" проиграл "Рязани" в домашнем матче, который состоялся 28 марта.

Игра второй баскетбольной Суперлиги прошла в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершилась поражением хозяев паркета со счетом 67:86.

Рязанские баскетболисты с самого начала игры завладели инициативой и выиграли первую четверть со счетом 22:10.

В дальнейшем команда гостей спокойно контролировала ход игры и в итоге добилась уверенной победы 86:67.

После этой неудачи "АлтайБаскет" остался на одиннадцатом месте турнирной таблицы. "Рязань" на шестой позиции. 29 марта в 19:00 в спорткомплексе "Победа" состоится повторный матч.