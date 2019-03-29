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Придавило снегом: подробности гибели дворника барнаульского детсада

, ИА "Амител"
Во время работы на мужчину сошла снежная масса
По данному факту проводится доследственная проверка / Фото: vinteresah.com

По данному факту проводится доследственная проверка / Фото: vinteresah.com

Дворник барнаульского детсада №265 погиб в результате схода снега, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Напомним, что трагический инцидент случился накануне. Тело 67-летнего мужчины обнаружил охранник детского сада. 

В региональном управлении СКР относительно инцидента отмечают, что при выполнении работ по очистке отмостки и кровли подвального помещения, произошел сход снега.

"В результате происшествия погиб дворник, которого придавило сошедшим снегом", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту организована доследственная проверка.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.03.2019 10:51
- гость -

заставить виновного платить пожизненные выплаты семье потерпевшего за утрату кормильца в сумму з\п + моральный ущерб пару миллионов

0  0
29.03.2019 11:35
ПлохойХорошийЗлой

заставить виновного платить пожизненные выплаты семье потерпевшего за утрату кормильца в сумму з\п + моральный ущерб пару миллионов
_______________________
интересно, а кто виновен, что снег не был убран во время, а накопился до опасного объема ?

0  0
29.03.2019 11:39
- гость -

"интересно, а кто виновен, что снег не был убран во время, а накопился до опасного объема ?"
Дворник и должн был убрать снег... Ирония судьбы...

0  0
29.03.2019 11:40
- гость -

интересно, а кто виновен
3. Кто отвечает за очистку крыш детских садов и школ?

За все, что происходит в школе, отвечает директор этой школы, а за все, что происходит в садике, отвечает заведующая этим садиком. А уже их работу контролирует департамент образования города. И именно заведующая детсадом или директор школы, увидев неубранный снег на крыше учреждения, должны давать задание убрать его.

0  0
29.03.2019 11:42
- гость -

4. А есть ли у садиков деньги на уборку снега с крыш?

Каждый год руководители муниципальных образовательных учреждений города составляют заявку к проекту бюджета на соответствующий период. В этой заявке должны быть учтены все расходы на обязательные работы. Например, на вывоз мусора, на опрессовку, на обслуживание здания, на перезарядку огнетушителей и, конечно же, на уборку снега. При составлении городского бюджета эти заявленные расходы утверждают и, если нужно, корректируют. В этом году корректировали в сторону урезания расходов. Например, на все вышеперечисленные расходы, один из детсадов города на 300 мест, в который мы обратились за комментарием, получил 63 900 рублей. На год. На очистку снега с крыши в этом садике была запланировано 5000 рублей. Тоже в год. Понятно, что на такую смехотворную сумму бригаду альпинистов не нанять. Да еще и несколько раз за зиму, ведь оттепели этой зимой наступали несколько раз. Заведующая этим детским садом нашла выход: она наняла знакомого мужчину, он несколько раз за зиму убирал снег с кровли, за свою работу в сумме получив всего 5000 рублей.

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