Дворник барнаульского детсада №265 погиб в результате схода снега, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Напомним, что трагический инцидент случился накануне. Тело 67-летнего мужчины обнаружил охранник детского сада.

В региональном управлении СКР относительно инцидента отмечают, что при выполнении работ по очистке отмостки и кровли подвального помещения, произошел сход снега.

"В результате происшествия погиб дворник, которого придавило сошедшим снегом", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту организована доследственная проверка.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.