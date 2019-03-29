Дворник барнаульского детсада №265 погиб в результате схода снега, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Напомним, что трагический инцидент случился накануне. Тело 67-летнего мужчины обнаружил охранник детского сада.
В региональном управлении СКР относительно инцидента отмечают, что при выполнении работ по очистке отмостки и кровли подвального помещения, произошел сход снега.
"В результате происшествия погиб дворник, которого придавило сошедшим снегом", – констатируют в правоохранительном ведомстве.
По данному факту организована доследственная проверка.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Комментарии
заставить виновного платить пожизненные выплаты семье потерпевшего за утрату кормильца в сумму з\п + моральный ущерб пару миллионов
заставить виновного платить пожизненные выплаты семье потерпевшего за утрату кормильца в сумму з\п + моральный ущерб пару миллионов
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интересно, а кто виновен, что снег не был убран во время, а накопился до опасного объема ?
"интересно, а кто виновен, что снег не был убран во время, а накопился до опасного объема ?"
Дворник и должн был убрать снег... Ирония судьбы...