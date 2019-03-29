Житель Бийска стал жертвой обмана мошенников и перевел им более одного миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился 48-летний житель наукограда. Он рассказал, что в 2011 году оформлял кредит в одном из банков. Через восемь лет на мобильный телефон горожанина поступил звонок от якобы сотрудника организации, которая специализируется на возврате страховых взносов по ранее взятым кредитам.

"Мужчина пояснил, что финансовая организация нарушила правила кредитования, и он может помочь составить жалобу на банк для получения компенсации в размере 371 тысячи рублей. Однако для получения денежных средств необходимо отдать 115 тысяч рублей за судебные издержки. Позже злоумышленники вновь позвонили жителю Бийска и сообщили, что сумма возмещения может возрасти почти до четырех миллионов рублей. Правда вновь нужно оплатить оформление документов", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

В итоге за десять дней потерпевший через отделение банка и мобильное приложение перевел злоумышленникам 1 140 379 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.