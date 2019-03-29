Фото: СК "Победа"

Муниципальные спортивные школы учреждения Барнаула не планируют поднимать стоимость занятий, несмотря на указ мэрии города об увеличении предельной стоимости тарифов.

Ранее стало известно, что на основании решения координационного совета по ценообразованию города Барнаула было принято решение увеличить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых МБУ СП "Спортивная школа "Победа", МБУ СП "Спортивная школа олимпийского резерва "Спарта", а также МБУ СП "Спортивная школа олимпийского резерва №2".

Как пояснила Amic.ru заместитель директора по спортивной работе спорткомплекса "Победа" Надежда Домникова, речи об увеличении стоимости цены не идет. По ее словам, администрация города в постановлении установила предельную стоимость услуг, но каждое муниципальное учреждение само корректирует сумму. Ниже делать стоимость месячного абонемента можно, а вот выше – нет. Уже около двух лет она составляет по большинству видов спорта в районе 1500 рублей.

"Никто поднимать тарифы не собирается. Согласно нашим расчетам, самая приемлемая цена за 13 занятий составляет 1500 рублей. Это оптимальная сумма, которая не будет пересматриваться", – сообщила Надежда Домникова.

При этом в администрации города сообщали, что решение о повышении стоимости услуг связано с необходимостью повышать заработную плату тренерам муниципальных учреждений, а также возросшими тарифами по ЖКХ.