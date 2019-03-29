Пятница, 29 Март, 13:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,8
€ 72,89
Обь
13см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Барнаульские спортшколы не будут поднимать цены, несмотря на указ мэрии

, ИА "Амител"
В споркомплексе "Победа" призвали родителей не беспокоиться
Родителям не стоит переживать: услуги в спорткомплексе 'Победа' не подорожают

Родителям не стоит переживать: услуги в спорткомплексе "Победа" не подорожают

Фото: СК "Победа"

Муниципальные спортивные школы учреждения Барнаула не планируют поднимать стоимость занятий, несмотря на указ мэрии города об увеличении предельной стоимости тарифов.

Ранее стало известно, что на основании решения координационного совета по ценообразованию города Барнаула было принято решение увеличить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых МБУ СП "Спортивная школа "Победа", МБУ СП "Спортивная школа олимпийского резерва "Спарта", а также МБУ СП "Спортивная школа олимпийского резерва №2".

Как пояснила Amic.ru заместитель директора по спортивной работе спорткомплекса "Победа" Надежда Домникова, речи об увеличении стоимости цены не идет. По ее словам, администрация города в постановлении установила предельную стоимость услуг, но каждое муниципальное учреждение само корректирует сумму. Ниже делать стоимость месячного абонемента можно, а вот выше – нет. Уже около двух лет она составляет по большинству видов спорта в районе 1500 рублей.

"Никто поднимать тарифы не собирается. Согласно нашим расчетам, самая приемлемая цена за 13 занятий составляет 1500 рублей. Это оптимальная сумма, которая не будет пересматриваться", – сообщила Надежда Домникова.

При этом в администрации города сообщали, что решение о повышении стоимости услуг связано с необходимостью повышать заработную плату тренерам муниципальных учреждений, а также возросшими тарифами по ЖКХ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:12
УФАС по Алтайскому краю требует дисквалифицировать главу Рубцовска 0
13:03
Необычный урок профориентации: депутат Госдумы опять в 9-м классе 2
12:49
Горному Алтаю выделят 410 млн рублей на мост через Катунь 0
12:33
Власти окончательно решили продать барнаульский аэропорт компании "Новапорт" 1
12:24
Стандарты служб занятости населения решили поднять в ОНФ 1
12:16
Стало известно, когда в Барнауле на Оби начнется ледоход 0
12:02
Мария Бутина заслушает свой приговор в суде США 26 апреля 8
11:50
Барнаульцы смогут купить продукты по сниженным ценам на семи площадках города 0
11:34
Томенко: конкурентоспособность позволит Алтаю увеличить экспорт АПК в 2,7 раза 6
11:21
Гений, но не ходит: опасно ли раннее развитие детей? 2
11:21
Барнаульские спортшколы не будут поднимать цены, несмотря на указ мэрии 0
11:12
ЦИК: Грудинин сможет получить мандат при условии отказа 139 кандидатов 1
11:12
Бийчанин надеялся получить компенсацию от банка и потерял более 1 млн руб. 4
11:02
Производитель котлов увеличил объемы продукции под гарантии алтайского фонда 0
10:49
"АлтайБаскет" на своей площадке уступил "Рязани" 0
10:38
Придавило снегом: подробности гибели дворника барнаульского детсада 15
10:22
Экс-министра Михаила Абызова прослушивали два года до ареста 0
10:14
Найден виновник провала полицейского УАЗа в огромную яму на дороге в Рубцовске 3
10:03
Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море 1
09:52
Судья из Ставрополя лишился статуса после видео с обнаженной женщиной на АЗС 3
09:34
Тестировать Рунет на "суверенность" предложили крупнейшим операторам в России 5
09:30
Доступная для всех роскошь: Куршавель переехал на Алтай 11
09:23
Законы об оскорблении власти и фейковых новостях вступили в силу в России 11
09:16
Тело дворника обнаружили на территории детского сада в Барнауле 4
09:07
Родители – тоже люди: застройщики предлагают современный подход к зонированию 0
08:53
Виллы в Испании за десятки миллионов евро нашли у родственников главы "Ростеха" 6
08:45
Разработан новый ГОСТ для детских смесей, приближенный к грудному молоку 1
08:31
Экс-главу Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест 1
08:15
От Человека-паука до Галустяна: в Барнауле открылась выставка восковых фигур 5
08:02
"За границу" – без визы: где на Алтае можно отдохнуть как в Скандинавии 0
07:50
Фирменная заправка для овощного салата: рецепт знаменитого шеф-повара 0
07:34
Просроченные электросчетчики: кто и каким образом их может переустановить 9
07:22
Дорогая инфляция: Банк России рассказал, как в Сибири растут цены 3
07:15
Двухэтажную квартиру с пятиметровыми потолками продают в Барнауле за 17,5 млн 13
07:03
Все по 49 рублей: добрая акция в магазине, который помогает 0
06:48
Профсоюзы России придумали способ повысить минимальную зарплату в 2-2,5 раза 1
06:32
Мы с Тамарой ходим парой: подборка смешных футболок со смыслом 0
06:23
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 26
06:14
О кукольном искусстве и оживлении "человеков": история барнаульского мастера 0
06:01
Жара под +20 и гололед: причуды погоды удивят жителей Алтайского края 2
05:25
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды 2
04:36
Уволившихся сотрудников "смеющегося" роддома зовут обратно 0
03:38
Клип Rammstein про концлагерь назвали "омерзительным" 0
02:05
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море 3
01:37
"Станешь изгоем": Кадыров оставил послание чеченцу за смертельное ДТП 2
00:55
Британские ученые выявили гены, отвечающие за боль 0
23:58
Задержанный в Дагестане боевик признался в терактах 0
23:40
В Кремле ответили на требование Трампа "убраться" из Венесуэлы 0
23:16
Россиян атакует Android-троян, снимая деньги с банковских карт 0
22:55
Новый "Секс в большом городе" расскажет о 50-летних героинях 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.