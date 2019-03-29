Жителей Барнаула приглашают на социальные продовольственные ярмарки, которые пройдут 30 марта во всех районах города.

Как отмечают в городской администрации, барнаульцам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров по сниженным ценам: яйцо, мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, масло, мука, сахар, сухофрукты и другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район – проспект Ленина, 152;

Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.

Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация Барнаула).