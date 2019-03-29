Росгвардия предложила штрафовать на сумму до 1 млн рублей российские юридические лица за нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщает РИА "Новости".

Законопроект соответствующего содержания размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. "Абзац второй статьи 20.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях после слов "от шести месяцев до трех лет" дополнить словами "для юридических лиц – от 300 тысяч до одного миллиона рублей", – говорится в документе.

В сопроводительной записке отмечается, что сейчас законом установлена ответственность за подобные нарушения лишь для отдельных граждан и должностных лиц.

"При этом должностные лица, в служебные обязанности которых входят вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, выполняя административно-хозяйственные функции в организации, в ряде случаев не наделены распорядительными и иными полномочиями в области финансирования необходимых мероприятий, что устанавливается в ходе судебного заседания и является основанием для прекращения судом административного производства, возбужденного органом государственного контроля по названной статье", – отмечается в пояснительной записке.

Росгвардия надеется, что введение штрафов исправит ситуацию, когда нарушения практически не исправляются. Авторы законопроекта указывают, что из 984 выданных предписаний об устранении нарушений с истекшими в 2018 году сроками, исполнено только 264.

По данным Росгвардии, только в 2018 году проведенные проверки объектов ТЭК выявили более 25 тысяч нарушений обязательных требований обеспечения безопасности.