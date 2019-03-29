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Новости

Пореченков и Охлобыстин записали видео в поддержку Зеленского на выборах

, ИА "Амител"
"Он будет нам должен..." – говорят артисты со стаканами в руках
Артисты обмениваются репликами 'слава Украине' и 'Крым наш' / Фото: кадр из видео

Артисты обмениваются репликами "слава Украине" и "Крым наш" / Фото: кадр из видео

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин выпустили видеоролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовал в своем Instagram Охлобыстин.

"Ну, если он выиграет… он будет нам должен... Только Зеленский!" – говорят артисты со стаканами в руках. После они обмениваются репликами "слава Украине" и "Крым наш".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Шоумен Зеленский пока сохраняет лидерство – его рейтинг превышает 30%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.03.2019 14:08
гость

а этим клоунам есть дело до выборов в Украине, или гонорар просто большой?

0  0
29.03.2019 14:10
гость

Так Зеленский тоже клоун

0  0
29.03.2019 14:15
- гость -

это ролик в поддержку Порошенко, но на самом деле Пореченков с Охлобыстиным решили хайпануть!

0  0
29.03.2019 14:19
гость

Какая разница нашим клоунам, кто будет там править, русофоб или нацист. Ведь русофобы и нацисты никак не могут повлиять на жизнь наших клоунов

0  0
29.03.2019 14:25
- гость -

За Трампа тоже шампанское пили и хлопали в ладоши...
ДБ(с)

0  0
29.03.2019 14:26
- гость -

Такую "поддержку" мог заказать только противник Зеленского. Вероятно, эти два недоумка, сами того не зная, сработали на Порошенко.

0  0
29.03.2019 14:35
гость

Трамп всяко лучше этой русофобской твари Клинтон, а Зеленский всяко лучше русофобской твари Порошенко. Хотя хрен редьки не слаще, но когда выбирать не из кого, лучше чтобы не пришла к власти русофобская тварь

0  0
29.03.2019 14:39
гость

Соглашусь, что возможно и зря они, может сыграть в обратную сторону, но судя по тому, что там вряд ли решать будет избиратель, этот ролик скорее для прикола, чем для поддержки. Два комика поддержали третьего комика. Ведь ролик Зеленского, где он расстреливает депутатов Рады тоже прикольный. Уже за это его можно быть за него

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