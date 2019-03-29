В Туркмении старшеклассников заставляют покупать книги президента Гурбангулы Бердымухамедова, а потом сдавать их в школу для специальной выставки трудов главы государства, сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Радио Азатлык".

Отмечается, что в средних школах вызвали учащихся 10 и 11 классов, находящихся на весенних каникулах, в некоторых случаях звонили им по телефону, и поручили каждому из них купить по одной книге за авторством президента Бердымухамедова. "Преподаватели также составили списки, в которых указано, какой из учеников должен будет приобрести ту или иную президентскую книгу", – сообщает местное СМИ.

По словам родителей, старшеклассникам также велели сдать купленные ими книги в школу для постоянных выставок президентских работ. Теперь эти экспозиции будут присутствовать в учебных заведениях.

Заведующие школами подтвердили слова родителей, отметив, что постоянные выставки всех книг президента будут открываться во всех средних школах Ашхабада, начиная с 1 мая. Экспозиции выставят на видном для посетителей месте. При этом руководству дали указание возложить ответственность за покупку литературы на школьников.

Примечательно, что каждая книга президента Бердымухамедова стоит в среднем 400 манатов – примерно 7400 рублей. Для большинства жителей Туркмении такая сумма составляет около половины зарплаты.

Гурбангулы Бердымухамедов пишет самые разные книги. Так, в министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана около двух лет назад прошла презентация 8-го тома научного труда "Лекарственные растения Туркменистана". Автором его значится президент страны. Год спустя глава государства создал "Историю становления МВД Туркмении". Он пишет и художественные произведения. Кроме того, с творчеством туркменского лидера граждан знакомит местное радио.