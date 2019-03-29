Малоимущим семьям предложили давать деньги, вместо отбирания детей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением изменить законодательство в части поддержки малоимущих семей с детьми, сообщает RT.

"В связи с увеличением количества случаев отобрания детей у родителей по предписанию сотрудников органов опеки и попечительства в связи с низким уровнем дохода семьи прошу вас инициировать изменения законодательства, направленные на запрет отобрания детей из малообеспеченных семей", – говорится в обращении к Медведеву.

Волынец отметила, что у малоимущих семей часто не хватает денег даже на оплату коммунальных услуг. Из-за этого им отключают газ, воду, электроэнергию, а позже социальные службы забирают детей у родителей.

По мнению общественницы, ребенок должен уходить из семьи только том в случае, если существует угроза его здоровью.

Волынец подчеркнула, что в настоящее время государство тратит ежегодно до двух млн рублей на содержание каждого оказавшегося без семьи малыша. По ее мнению, вместо этого лучше было бы оказывать материальную помощь необеспеченным родителям. Таким образом можно будет сохранить семью.