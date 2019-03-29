Пятница, 29 Март, 14:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,8
€ 72,89
Обь
13см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Малоимущим семьям предложили давать деньги, вместо отбирания детей

, ИА "Амител"
Отмечается тенденция, когда все больше детей из малоимущих семей забирают у родителей
У малоимущих семей часто не хватает денег даже на оплату коммунальных услуг / Фото: debatepolitics.com

У малоимущих семей часто не хватает денег даже на оплату коммунальных услуг / Фото: debatepolitics.com

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением изменить законодательство в части поддержки малоимущих семей с детьми, сообщает RT.

"В связи с увеличением количества случаев отобрания детей у родителей по предписанию сотрудников органов опеки и попечительства в связи с низким уровнем дохода семьи прошу вас инициировать изменения законодательства, направленные на запрет отобрания детей из малообеспеченных семей", – говорится в обращении к Медведеву.

Волынец отметила, что у малоимущих семей часто не хватает денег даже на оплату коммунальных услуг. Из-за этого им отключают газ, воду, электроэнергию, а позже социальные службы забирают детей у родителей.

По мнению общественницы, ребенок должен уходить из семьи только том в случае, если существует угроза его здоровью.

Волынец подчеркнула, что в настоящее время государство тратит ежегодно до двух млн рублей на содержание каждого оказавшегося без семьи малыша. По ее мнению, вместо этого лучше было бы оказывать материальную помощь необеспеченным родителям. Таким образом можно будет сохранить семью.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

29.03.2019 14:15
- гость -

дать много денег- родят много нищеты- дать еще больше денег

0  0
29.03.2019 14:19
гость

так пропьют

0  0
29.03.2019 14:25
- гость -

точно, пропьют не вынимая

0  0
29.03.2019 14:40
- гость -

"Отобрание" детей в социальном государстве это по беспределу?!

0  0
29.03.2019 14:43
- гость -

учитывая что это дети алкоголиков-наркоманов зачем они нужны пусть там и варятся в своей кухне

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
14:32
"Их можно мять, как пластилин": продолжаются репетиции проекта "Большая сцена-5" 0
14:27
Жителя Алтая судят за смертельный удар ногой своему знакомому 0
14:13
Малоимущим семьям предложили давать деньги, вместо отбирания детей 5
14:05
Туркменских школьников заставляют покупать книги президента за 7,5 тысяч рублей 1
13:50
Пореченков и Охлобыстин записали видео в поддержку Зеленского на выборах 8
13:45
Жителей Алтайского края ждет большая цифровая библиотека 0
13:32
На работу на велосипеде: жителям Барнаула предлагают забыть о пробках 29
13:23
Росгвардия предложила штрафовать за нарушение безопасности объектов ТЭК 0
13:12
УФАС по Алтайскому краю требует дисквалифицировать главу Рубцовска 1
13:03
Необычный урок профориентации: депутат Госдумы опять в 9-м классе 6
12:49
Горному Алтаю выделят 410 млн рублей на мост через Катунь 2
12:33
Власти окончательно решили продать барнаульский аэропорт компании "Новапорт" 11
12:24
Стандарты служб занятости населения решили поднять в ОНФ 1
12:16
Стало известно, когда в Барнауле на Оби начнется ледоход 0
12:02
Мария Бутина заслушает свой приговор в суде США 26 апреля 23
11:50
Барнаульцы смогут купить продукты по сниженным ценам на семи площадках города 0
11:34
Томенко: конкурентоспособность позволит Алтаю увеличить экспорт АПК в 2,7 раза 8
11:21
Гений, но не ходит: опасно ли раннее развитие детей? 2
11:21
Барнаульские спортшколы не будут поднимать цены, несмотря на указ мэрии 0
11:12
ЦИК: Грудинин сможет получить мандат при условии отказа 139 кандидатов 2
11:12
Бийчанин надеялся получить компенсацию от банка и потерял более 1 млн руб. 6
11:02
Производитель котлов увеличил объемы продукции под гарантии алтайского фонда 1
10:49
"АлтайБаскет" на своей площадке уступил "Рязани" 0
10:38
Придавило снегом: подробности гибели дворника барнаульского детсада 18
10:22
Экс-министра Михаила Абызова прослушивали два года до ареста 0
10:14
Найден виновник провала полицейского УАЗа в огромную яму на дороге в Рубцовске 3
10:03
Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море 1
09:52
Судья из Ставрополя лишился статуса после видео с обнаженной женщиной на АЗС 7
09:34
Тестировать Рунет на "суверенность" предложили крупнейшим операторам в России 5
09:30
Доступная для всех роскошь: Куршавель переехал на Алтай 17
09:23
Законы об оскорблении власти и фейковых новостях вступили в силу в России 12
09:16
Тело дворника обнаружили на территории детского сада в Барнауле 5
09:07
Родители – тоже люди: застройщики предлагают современный подход к зонированию 0
08:53
Виллы в Испании за десятки миллионов евро нашли у родственников главы "Ростеха" 6
08:45
Разработан новый ГОСТ для детских смесей, приближенный к грудному молоку 1
08:31
Экс-главу Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест 1
08:15
От Человека-паука до Галустяна: в Барнауле открылась выставка восковых фигур 5
08:02
"За границу" – без визы: где на Алтае можно отдохнуть как в Скандинавии 0
07:50
Фирменная заправка для овощного салата: рецепт знаменитого шеф-повара 0
07:34
Просроченные электросчетчики: кто и каким образом их может переустановить 11
07:22
Дорогая инфляция: Банк России рассказал, как в Сибири растут цены 3
07:15
Двухэтажную квартиру с пятиметровыми потолками продают в Барнауле за 17,5 млн 14
07:03
Все по 49 рублей: добрая акция в магазине, который помогает 0
06:48
Профсоюзы России придумали способ повысить минимальную зарплату в 2-2,5 раза 1
06:32
Мы с Тамарой ходим парой: подборка смешных футболок со смыслом 0
06:23
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 28
06:14
О кукольном искусстве и оживлении "человеков": история барнаульского мастера 0
06:01
Жара под +20 и гололед: причуды погоды удивят жителей Алтайского края 2
05:25
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды 2
04:36
Уволившихся сотрудников "смеющегося" роддома зовут обратно 0
03:38
Клип Rammstein про концлагерь назвали "омерзительным" 0
02:05
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море 4
01:37
"Станешь изгоем": Кадыров оставил послание чеченцу за смертельное ДТП 2
00:55
Британские ученые выявили гены, отвечающие за боль 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.