Ледоход на реке Обь в районе Барнаула в этом году, по предварительному прогнозу, начнется 9 апреля, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт.

По словам собеседницы, в этом году из-за теплой весны дата начала ледохода опережает среднее значение.

Обычно, исходя из многолетних показателей, в Барнауле ледоход начинается 16 апреля.

Необходимо иметь в виду, что 9 апреля – это предварительная дата вскрытия реки в районе Барнаула.

Погрешность этого прогноза составляет плюс-минус пять дней.

Что же касается длительности ледохода, то он составляет около недели.