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Власти Алтайского края рассмотрят возможность передать контрольный пакет акций аэропорта Барнаул компании "Новапорт", чтобы решить вопрос модернизации объекта за счет второго владельца. Об этом в пятницу губернатор региона Виктор Томенко сообщил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме.

"Мы владеем аэропортом пополам с "Новапортом" – 52% акций у края, 48% – у "Новапорта". Если партнеры возьмут реализацию проекта модернизации аэропорта на себя – они захотят контроля, мы это в крае должны проанализировать", – сказал Томенко.

Глава региона уверен, что необходимо найти общий "знаменатель" и определиться с мнением большинства, с возможностью потерять контроль над аэропортом в обмен на перспективу его развития.

По словам главы региона, сейчас идет поиск оптимальных механизмов для решения всех вопросов, связанных и с модернизацией объекта, и с контрольным пакетом акций. Томенко пояснил, что в крае сегодня работают над тем, чтобы базовая воздушная гавань региона, которой и является аэропорт Барнаула, была приведена в соответствие с современными требованиями. Ведется работа по проекту расширения терминала: по сути, строительства нового здания. В перспективе предполагается заняться вопросами реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Стоимость модернизации воздушных ворот Алтайского края оценивается в 2,7 миллиарда рублей. В 2019 году предполагается начать проектирование терминала, которое займет год, от 3 до 3,5 лет уйдет на строительство. Предполагается, что реконструкция и строительство могут быть завершены к 2025 году. После реконструкции пассажиропоток аэропорта может увеличиться в среднем на 6-10%. В 2018 году аэропорт обслужил порядка 500 тыс. человек.

Собственники "Авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, – администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%. Ранее рассматривался вариант строительства нового международного терминала стоимостью около 700 млн рублей. Позже было решено, что более целесообразно реконструировать имеющееся здание под международный терминал, а рядом построить пристройку-терминал размером 8 тыс. кв. метров для российских рейсов.

"Новапорт" – сеть региональных аэропортов России. Компания планирует к 2022 году увеличить прирост пассажиропотока более чем на 70%. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). Компания "Новапорт" объединяет сеть региональных аэропортов России, включавшую до покупки "Байкала" 16 аэропортов в таких городах как Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск, Ставрополь и Калининград.