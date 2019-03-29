Республика Алтай получит 410 миллионов рублей на строительство моста через Катунь в районе Тюнгура, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее решение было принято на заседании федерального кабмина под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Напомним, переправа строится с 2014 года, но из-за проблем у подрядчика работы выполнены лишь на 50%.

Комментируя выделение федеральных средств, временно исполняющий обязанности главы республики Олег Хорохордин отметил: "Мост соединяет два села – Кучерлу и Тюнгур, в которых живет более 500 человек. Для кучерлинцев этот мост – единственный способ попасть на "большую землю". Кроме того, здесь проходит маршрут к Белухе, летом здесь серьезный туристический поток. Старый мост в аварийном состоянии, пользоваться им небезопасно".

В данный момент на объекте завершено устройство промежуточных и береговых опор, выполнен один пролет металлоконструкций из трех.