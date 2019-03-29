Барнаул присоединится к всероссийской акции "На работу на велосипеде", которая пройдет в краевой столице с 17 по 26 мая.
Горожанам предлагается доехать на велосипеде до места работы или учебы и оценить все преимущества этого вида транспорта.
На всероссийском уровне акцию поддерживает федеральный Минтранс. Основная цель – доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, которая к тому же благотворно сказывается на здоровье и экологии.
"Велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до пяти километров, по городу можно передвигаться, избегая пробок. К участию приглашают предприятия, торговые компании Барнаула, которые могут оказать поддержку в проведении акции, собрав свою команду, отправиться на работу на велосипеде вместе", – отмечают в пресс-центре городской администрации.
Каждый участник акции может рассказать об этом друзьям и коллегам, поделившись в социальных сетях фотографиями с хештегом #наработунавелосипеде22.
Комментарии
Велосипедные дорожки может сначала надо сделать? По дорогам страшно ехать.
ага, по лужам, в грязи, опасаясь собьет какой нибудь леший
не.. спасибо мне в машине зашибись
Очень много автомобилей и неадекватных водителей. На велосипеде стало опасно ездить по дорогам. По дороге опасно,а тратуары не везде.
#десятькилометровполужам
#нафикнадо
#толькопослечиновников
#ждемминтранснавелике
а где дорожки велосипедные, чтобы до работы из спальника в центр доехать?
Представляю как администрация края на великах несётся
Они еще издеваются... скоро ходить негде будет (только по Центральным улицам) они про велосипеды пишут)))
Физические нагрузки в загазованном городе полезны для здоровья? Ну-ну... Насыщайте организм выхлопными газами. Прежде чем повторять популистские лозунги нужно включать голову. А на велосипеде для здоровья нужно ездить в лесу.
встречное предложение
давайте ходить пешком с палочками
гораздо безопасней и для здоровья полезней
тем более не у всех есть велосипеды, да и стоят они не дешево
29.03.2019 14:12
- гость -
А на велосипеде для здоровья нужно ездить в лесу.
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До леса далеко да и небезопасно. Про стаи бродячих собак слышали?
Дайте мне велосипед
я согласен ездить на работу на велосипеде и участвовать в акции наработунавелосипеде22.
денег нет на велик
пробовал ездить на велосипеде на работу (павловский тракт от шумакова до вокзала)
1. дорожек НЕТ
2. тротуаров - ну чтобы хоть свою жизнь сберечь, понимаю что нарушение НЕТ
3. тропинки грязные = земляные
4. по дорогам ездить = ну вас ... я жить хочу
так что и получается, что взял вел с гаража, перевез его на лыжню здоровья прокатился 50км и обратно перевез его на авто в гараж
29.03.2019 14:19
гость
брось курить и пить по пятницам
копи
29.03.2019 14:16
- гость -
багажник на авто 5000-7000
нетуж спасибо - на дорогу на веле - жизнь дороже - лихие водилы, выхлопные газы, бррррр... для вела есть лес - машин нет, птички поют, свежий воздух - красота...
29.03.2019 13:54
- гость -
тротуары - штраф
давайте ходить пешком с палочками
вон полгорода понабрали палок от лыж и ходят машут бесполезно
хоть бы кто немного узнал как правильно выбирать палки как ходить для пользы
а вот это все что сейчас это просто выпендреж
да палки пригодятся чтоб от собак отбиваться и глубину луж мерить, главное до работы добраться вовремя не опоздать
"...поддерживает федеральный Минтранс...", а министры этого ведомства поедут на велосипедах? Где и когда? Готов проехать в одном ряду с министрами, но боюсь увянут они, как розы... Уверен, что министры эту идею будут сидя в креслах служебных авто поддерживать!
от собак отбиваться и глубину луж мерить
.
Все пишут про как доехать без велодорожек. А где оставлять вел и где переодеться из мокрой вонючей одежды в чистую? Или весь день сидеть вонять? В школу в свое время ездил на велосипеде, было классно. С администрацией школы согласовали и парковку (оборудовали место) и переодеться где
29.03.2019 14:22
тротуары - штраф
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5 лет езжу по тратуарам мимо ДПС, ни разу не оштрафовали.
Ладно дорожек нет, их и для пешеходов почти нет все автомобилисты оккупировали. Вот приехал я на работу на велосипеде и нести его на 6 этаж? Место где у зданий? На клумбе? Крыльце? Все теми же авто заставлено до нет. Бред короче все это полный
так что и получается, что взял вел с гаража, перевез его на лыжню здоровья прокатился 50км и обратно перевез его на авто в гараж
А мы грузим велики в микроавтобус и в Горный, на Семинском перевале микрик оставляем, садимся на велики и катаемся, а потом домой обратно на микроавтобусе, ощущения превосходные и отличаются от сплава, пешего или конного походов.
Нормальный велик от 100 тыс. руб. стоит
Тут если на машине то едешь в правом ряду, то подвеску на колдобинах оставишь, а на велосипеде вообще навернуться можно.
Где велодорожки? крикуны - агитаторы за популяризацию велоспорта?
29.03.2019 14:38
Нормальный велик от 100 тыс. руб. стоит
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А что там нормального? Легкий из карбона и не ломается?
За 100 тыс. можно электровелосипед купить.
Дуга поехал на лисапеде на работу, по дороге за коллегой заехал и орет, Тома, Тома, выходи из дома...
можно электровелосипед купить.
т.е опять просто сел и поехал, а польза то где
ну купить скутер тогда уж
29.03.2019 14:20
- гость -
29.03.2019 14:19
гость
брось курить и пить по пятницам
копи
Ты прям как Писарев, он тоже говорил на Амике, бросайте курить, и за год столько накопите, что будете как я во Вьетнаме ножками бултыхать.
А уж если пить по пятницам бросить, как ты советуешь, то с Волочковой на Мальдивах будете на новом велике рассекать.