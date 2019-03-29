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На работу на велосипеде: жителям Барнаула предлагают забыть о пробках

, ИА "Амител"
Краевая столица присоединится к всероссийской акции с 17 по 26 мая
Горожанам предлагают оценить альтернативный вариант дороги на работу / Фото: aur-vesti.ru

Горожанам предлагают оценить альтернативный вариант дороги на работу / Фото: aur-vesti.ru

Барнаул присоединится к всероссийской акции "На работу на велосипеде", которая пройдет в краевой столице с 17 по 26 мая.

Горожанам предлагается доехать на велосипеде до места работы или учебы и оценить все преимущества этого вида транспорта.

На всероссийском уровне акцию поддерживает федеральный Минтранс. Основная цель – доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, которая к тому же благотворно сказывается на здоровье и экологии.

"Велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до пяти километров, по городу можно передвигаться, избегая пробок. К участию приглашают предприятия, торговые компании Барнаула, которые могут оказать поддержку в проведении акции, собрав свою команду, отправиться на работу на велосипеде вместе", – отмечают в пресс-центре городской администрации.

Каждый участник акции может рассказать об этом друзьям и коллегам, поделившись в социальных сетях фотографиями с хештегом #наработунавелосипеде22.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.03.2019 13:38
- гость -

Велосипедные дорожки может сначала надо сделать? По дорогам страшно ехать.

0  0
29.03.2019 13:43
- гость -

ага, по лужам, в грязи, опасаясь собьет какой нибудь леший
не.. спасибо мне в машине зашибись

0  0
29.03.2019 13:54
- гость -

Очень много автомобилей и неадекватных водителей. На велосипеде стало опасно ездить по дорогам. По дороге опасно,а тратуары не везде.

0  0
29.03.2019 14:00
- гость -

#десятькилометровполужам
#нафикнадо
#толькопослечиновников
#ждемминтранснавелике

0  0
29.03.2019 14:06
гость

а где дорожки велосипедные, чтобы до работы из спальника в центр доехать?

0  0
29.03.2019 14:08
Гость

Представляю как администрация края на великах несётся

0  0
29.03.2019 14:11
- гость -

Они еще издеваются... скоро ходить негде будет (только по Центральным улицам) они про велосипеды пишут)))

0  0
29.03.2019 14:12
- гость -

Физические нагрузки в загазованном городе полезны для здоровья? Ну-ну... Насыщайте организм выхлопными газами. Прежде чем повторять популистские лозунги нужно включать голову. А на велосипеде для здоровья нужно ездить в лесу.

0  0
29.03.2019 14:15
гость

встречное предложение
давайте ходить пешком с палочками
гораздо безопасней и для здоровья полезней
тем более не у всех есть велосипеды, да и стоят они не дешево

0  0
29.03.2019 14:16
- гость -

29.03.2019 14:12
- гость -
А на велосипеде для здоровья нужно ездить в лесу.
----------------------------------------
До леса далеко да и небезопасно. Про стаи бродячих собак слышали?

0  0
29.03.2019 14:19
гость

Дайте мне велосипед
я согласен ездить на работу на велосипеде и участвовать в акции наработунавелосипеде22.
денег нет на велик

0  0
29.03.2019 14:19
- гость -

пробовал ездить на велосипеде на работу (павловский тракт от шумакова до вокзала)
1. дорожек НЕТ
2. тротуаров - ну чтобы хоть свою жизнь сберечь, понимаю что нарушение НЕТ
3. тропинки грязные = земляные
4. по дорогам ездить = ну вас ... я жить хочу

так что и получается, что взял вел с гаража, перевез его на лыжню здоровья прокатился 50км и обратно перевез его на авто в гараж

0  0
29.03.2019 14:20
- гость -

29.03.2019 14:19
гость

брось курить и пить по пятницам
копи

0  0
29.03.2019 14:20
- гость -

29.03.2019 14:16
- гость -

багажник на авто 5000-7000

0  0
29.03.2019 14:21
- гость -

нетуж спасибо - на дорогу на веле - жизнь дороже - лихие водилы, выхлопные газы, бррррр... для вела есть лес - машин нет, птички поют, свежий воздух - красота...

0  0
29.03.2019 14:22
- гость -

29.03.2019 13:54
- гость -

тротуары - штраф

0  0
29.03.2019 14:23
- гость -

давайте ходить пешком с палочками
вон полгорода понабрали палок от лыж и ходят машут бесполезно
хоть бы кто немного узнал как правильно выбирать палки как ходить для пользы
а вот это все что сейчас это просто выпендреж

0  0
29.03.2019 14:28
гость

да палки пригодятся чтоб от собак отбиваться и глубину луж мерить, главное до работы добраться вовремя не опоздать

0  0
29.03.2019 14:30
- гость -

"...поддерживает федеральный Минтранс...", а министры этого ведомства поедут на велосипедах? Где и когда? Готов проехать в одном ряду с министрами, но боюсь увянут они, как розы... Уверен, что министры эту идею будут сидя в креслах служебных авто поддерживать!

0  0
29.03.2019 14:31
- гость -

от собак отбиваться и глубину луж мерить
.

0  0
29.03.2019 14:31
Александр

Все пишут про как доехать без велодорожек. А где оставлять вел и где переодеться из мокрой вонючей одежды в чистую? Или весь день сидеть вонять? В школу в свое время ездил на велосипеде, было классно. С администрацией школы согласовали и парковку (оборудовали место) и переодеться где

0  0
29.03.2019 14:34
- гость -

29.03.2019 14:22
тротуары - штраф
-------------------------
5 лет езжу по тратуарам мимо ДПС, ни разу не оштрафовали.

0  0
29.03.2019 14:37
Гость

Ладно дорожек нет, их и для пешеходов почти нет все автомобилисты оккупировали. Вот приехал я на работу на велосипеде и нести его на 6 этаж? Место где у зданий? На клумбе? Крыльце? Все теми же авто заставлено до нет. Бред короче все это полный

0  0
29.03.2019 14:38
- гость -

так что и получается, что взял вел с гаража, перевез его на лыжню здоровья прокатился 50км и обратно перевез его на авто в гараж

А мы грузим велики в микроавтобус и в Горный, на Семинском перевале микрик оставляем, садимся на велики и катаемся, а потом домой обратно на микроавтобусе, ощущения превосходные и отличаются от сплава, пешего или конного походов.

0  0
29.03.2019 14:38
- гость -

Нормальный велик от 100 тыс. руб. стоит

0  0
29.03.2019 14:41
- гость -

Тут если на машине то едешь в правом ряду, то подвеску на колдобинах оставишь, а на велосипеде вообще навернуться можно.
Где велодорожки? крикуны - агитаторы за популяризацию велоспорта?

0  0
29.03.2019 14:42
- гость -

29.03.2019 14:38
Нормальный велик от 100 тыс. руб. стоит
---------------------------------------------------------
А что там нормального? Легкий из карбона и не ломается?

За 100 тыс. можно электровелосипед купить.

0  0
29.03.2019 14:43
- гость -

Дуга поехал на лисапеде на работу, по дороге за коллегой заехал и орет, Тома, Тома, выходи из дома...

0  0
29.03.2019 14:45
- гость -

можно электровелосипед купить.
т.е опять просто сел и поехал, а польза то где
ну купить скутер тогда уж

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