Барнаул присоединится к всероссийской акции "На работу на велосипеде", которая пройдет в краевой столице с 17 по 26 мая.

Горожанам предлагается доехать на велосипеде до места работы или учебы и оценить все преимущества этого вида транспорта.

На всероссийском уровне акцию поддерживает федеральный Минтранс. Основная цель – доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, которая к тому же благотворно сказывается на здоровье и экологии.

"Велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до пяти километров, по городу можно передвигаться, избегая пробок. К участию приглашают предприятия, торговые компании Барнаула, которые могут оказать поддержку в проведении акции, собрав свою команду, отправиться на работу на велосипеде вместе", – отмечают в пресс-центре городской администрации.

Каждый участник акции может рассказать об этом друзьям и коллегам, поделившись в социальных сетях фотографиями с хештегом #наработунавелосипеде22.