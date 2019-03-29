Компания МТС запустила приложение "МТС Библиотека", содержащие более 140 тысяч электронных книг и 200 наименований журналов и газет. Пользователи нового сервиса теперь могут читать электронные книги, журналы, газеты в едином приложении.

В "МТС Библиотеке" также доступны более 1000 аудиокниг. Благодаря big data* МТС, сервис делает персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей и истории чтения. Интернет-трафик при чтении в приложении или на сайте не расходует пакеты пользователя.

В прошлом году аудитория приложения для чтения МТС выросла в два с половиной раза. За последние месяцы более чем в два раза увеличено количество книг в приложении, также пользователи теперь могут читать периодику, в том числе издания Glamour, Maxim, GQ** и "Русский репортер". "МТС Библиотека" получила и новый комфортный интерфейс.

Для доступа в цифровую библиотеку достаточно оформить "абонемент" или подписку на нужное время и к определенным книгам. Цена абонемента – от 189 рублей в месяц или от семи рублей в сутки. Абонемент на месяц обойдется дешевле, и при его первом подключении МТС дарит семь дней бесплатного доступа. Пользователи смогут оплатить абонемент с лицевого счета мобильного телефона МТС. Бесплатный каталог книг классической литературы можно читать без абонемента.

Пользоваться сервисом "МТС Библиотека" можно на устройствах iOS 10 и выше, Android 4.1*** и выше, а также на сайте books.mts.ru.

Каталог книг предоставлен ООО "ЛитРес".

*Биг дата — прим.ред.

**Гламур, Максим, ДжиКью — прим.ред.

*** Иос, Андроид — прим.ред.