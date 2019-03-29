27 марта 2019 года прошла церемония награждения Finaward* – премии в сфере инноваций и достижений финансовой отрасли России.

Альфа-Банк получил премию в номинации "Внедрение в сфере информационной безопасности", подтвердив свое технологическое лидерство и фокус на высокий уровень безопасности и удобства клиентских сервисов. Премии удостоен проект по расширению функционала мобильного банка для корпоративных клиентов "Альфа-Бизнес Мобайл": в ноябре 2018 года банк ввел возможность подтверждения платежей отпечатком пальца в приложении "Альфа-Бизнес Мобайл". Технология обеспечивает повышенный уровень безопасности, так как делает невозможным подтверждение мошеннической транзакции путем перехвата SMS- или PUSH*-сообщений. После формирования платежки клиент подписывает его электронной подписью с подтверждением отпечатком пальца или FaceID*, или пин-кодом пользователя. Техническая реализация выполнена с помощью решения PayControl*, разработанного компанией SafeTech*.

Премия Finaward – авторитетный конкурс в профессиональном финансовом сообществе России, фокусирующийся на наиболее ярких продуктовых и IT-решениях в финансовом секторе.

*Файнэворд, СМС, ПУШ, Фейс АйДи, ПэйКонтрол, СейфТех – прим.ред.