Уникальный управляемый артиллерийский снаряд разрабатывается в России

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управляющего директора АО "КБточмаш имени А.Э. Нудельмана" Валерия Макеева.

"Мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда", – подчеркнул Макеев.

Также он рассказал, какие современные комплексы ПВО сегодня разрабатывает его институт.

"В рамках этого направления мы создали зенитный ракетный комплекс ближнего рубежа войсковой ПВО "Сосна" и морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс последнего рубежа обороны кораблей "Пальма". Данные комплексы предназначены для отражения атак самолетов и вертолетов, уничтожения крылатых ракет, планирующих авиабомб, БЛА, а также для подавления легкобронированной наземной техники ("Сосна") и надводных и береговых целей ("Пальма"). Комплексы максимально унифицированы и имеют на вооружении высокоточные ракеты "Сосна-Р" с наведением в луче лазера (а в комплексе "Пальма" в состав вооружения входят еще и две пушки АО-18КД с рекордным темпом стрельбы) и многоканальную автоматическую оптико-электронную систему управления", – рассказал Макеев.

По его словам, ЗРК "Сосна", презентованный на форуме "Армия-2018", обладает целым рядом достоинств, а именно: высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, обусловленной полной пассивностью подготовки к стрельбе, полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции.

Кроме того, "Сосна" обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения. Комплекс успешно прошел государственные испытания. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по его принятию на вооружение российской армии.