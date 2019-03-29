Минтруд начал разрабатывать методику оценки вредности, которая может послужить появлению в России введения доплаты за эмоциональную и интеллектуальную вредность, в результате чего врачи, учителя и журналисты будут получать те же льготы, что и работники химзаводов, пишут "Известия".

Отмечается, что ведомство обсуждает ввод доплат за вредность по новым параметрам, учитывая неудобный график, эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе.

По данным издания, вопрос обсуждали на совещании в министерстве 11 марта. Согласно протоколу, в нем участвовали замминистра Григорий Лекарев и зампред Федерации независимых профсоюзов Давид Кришталь. В документе отмечается, что участники встречи решили начать работу над методиками оценки влияния на здоровье работников эмоциональных и интеллектуальных нагрузок, а также режима работы.

Согласно Трудовому кодексу, если условия работы признаются вредными или опасными, сотруднику положена денежная прибавка не менее 4%, дополнительные семь дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя.

"Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать", – прокомментировал инициативу секретарь ФНПР Виталий Трумель, присутствовавший на встрече.

По его мнению, наиболее высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки испытывают работники силовых структур, медики, педагоги и журналисты.