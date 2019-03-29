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Volvo будет сдавать россиянам машины в длительную аренду

, ИА "Амител"
Ежемесячно за подписку придется отдать 59,5 тысячи рублей
Клиентам предложат автомобили Volvo XC60 / Фото: autoviva.com

Клиентам предложат автомобили Volvo XC60 / Фото: autoviva.com

Volvo запускает сервис, который позволит россиянам старше 25 лет взять авто в аренду по подписке на год, пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

В июне в России начнет работу первый сервис длительной аренды автомобилей. Предложит его Volvo Cars Russia, отдав для каршеринга ограниченную партию машин. 

Услугой смогут воспользоваться лица, достигшие 25 лет. При этом стаж вождения при оформлении авто в аренду роли не сыграет. Желающим предложат заполнить анкету на специальном сайте, прикрепив к ней необходимые документы. После регистрации в системе нужно будет привязать свою банковскую карту и сделать первый платеж. Подписка оформляется на фиксированный срок – на год. Каждый месяц с карты будут списываться за нее средства.

Директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников подтвердил намерения компании. По его словам, клиентам предложат автомобили Volvo XC60. По мнению близкого к Volvo Car Russia источника, модельный ряд и количество машин могут увеличить по итогам 2019 года.

А участие в проекте примут только московские дилеры. Возглавляющий филиал "Авилон" Ford и Volvo Михаил Жмаков уточнил, что для проекта выделят 50 машин, причем комплектация у них при начальной цене за авто от 3,8 млн рублей будет максимальной. Ежемесячно за подписку придется отдать 59,5 тыс. рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.03.2019 16:13
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