Пятница, 29 Март, 17:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,8
€ 72,89
Обь
13см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Модель из России попала в Китае в реанимацию с менингитом

, ИА "Амител"
"Этот вопрос мы отслеживаем, он у нас на контроле", – сообщили в Генконсульстве
21-летней модели стало плохо 25 марта / Фото: vk.com/cnlaowai

21-летней модели стало плохо 25 марта / Фото: vk.com/cnlaowai

Генконсульство РФ в Шанхае обещало помочь модели из России Алисе Митровой, которая заболела в Китае менингитом. Поскольку это заболевание не входит в минимальную страховку, которая была оформлена при поездке, врачи выставили счет на крупную сумму, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе генконсульства Сергея Смольникова.

 

"К нам поступила такая информация от ее подруги. Консульство отреагировало на это, связались с родственниками, поддерживали связь с ней, посещали ее в больнице. Этот вопрос мы отслеживаем, он у нас на контроле. Оказываем посильную помощь, которая в рамках наших полномочий и возможностей", – отметил Смольников.

Он рассказал, что Митрова сейчас в сознании, доверенного лица за себя не назначила. Отмечается, что изначально она поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас ей стало лучше.

21-летней модели стало плохо 25 марта. Врачи поставили ей бактериальный менингит. По словам матери Митровой, это заболевание не входит в страховку и ее лечение стоит более 336 тысяч рублей. Сообщается, что сначала врачи ей поставили ветрянку. Сейчас в Сети идет сбор денег для оказания материальной помощи Митровой.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

29.03.2019 17:29
Дядька

Китаёзы больше платят-пускай и лечат, может дам копеек десять...

0  0
29.03.2019 17:34
- гость -

не такая уж великая сумма, чтобы собирать ее через сеть

0  0
29.03.2019 17:38
Дядька

Зачем собирать? Это не больной ребёнок-это эскорт (ну и сопутствующие услуги)

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
17:48
Удивительная архитектура и шикарный дизайн: тест-драйв Audi Q8 0
17:31
Сына главы Назрани ранили при нападении на мэрию 3
17:24
Модель из России попала в Китае в реанимацию с менингитом 3
17:18
Жителя Алтайского края обвиняют в смертельном избиении жены вафельницей 0
17:02
Автобус с пассажирами загорелся в Самаре во время движения 0
16:45
Альфа-Банк признан лучшим по внедрениям в сфере информационной безопасности 0
16:31
Виновник смертельного ДТП услышал Кадырова и пришел сдаваться в полицию 0
16:23
Главный федеральный инспектор вмешается в конфликт барнаульских перевозчиков 0
16:12
Тепло до +15 градусов с дождем и мокрым снегом обещают в Алтайском крае 0
16:04
Volvo будет сдавать россиянам машины в длительную аренду 1
15:49
Учителям и врачам предлагают доплачивать за эмоциональную вредность на работе 3
15:32
Барнаульцев предупреждают о подтоплениях из-за сильного потепления 1
15:23
Уникальный управляемый артиллерийский снаряд разрабатывается в России 0
15:13
Скамейки и диваны возвращают на улицы Барнаула после зимы 9
15:06
Делегация Алтайского края работает на Российском саммите конкурентоспособности 0
15:01
Петербурженку оскорбила алтайская БДСМ-реклама пива 8
14:47
Все четко: что нужно сделать барнаульцам, чтобы перейти на цифровое телевещание 2
14:32
"Их можно мять, как пластилин": продолжаются репетиции проекта "Большая сцена-5" 1
14:27
Жителя Алтая судят за смертельный удар ногой своему знакомому 0
14:13
Малоимущим семьям предложили давать деньги, вместо отбирания детей 13
14:05
Туркменских школьников заставляют покупать книги президента за 7,5 тысяч рублей 4
13:50
Пореченков и Охлобыстин записали видео в поддержку Зеленского на выборах 13
13:45
Жителей Алтайского края ждет большая цифровая библиотека 0
13:32
На работу на велосипеде: жителям Барнаула предлагают забыть о пробках 46
13:23
Росгвардия предложила штрафовать за нарушение безопасности объектов ТЭК 0
13:12
УФАС по Алтайскому краю требует дисквалифицировать главу Рубцовска 1
13:03
Необычный урок профориентации: депутат Госдумы опять в 9-м классе 8
12:49
Горному Алтаю выделят 410 млн рублей на мост через Катунь 2
12:33
Власти окончательно решили продать барнаульский аэропорт компании "Новапорт" 17
12:24
Стандарты служб занятости населения решили поднять в ОНФ 1
12:16
Стало известно, когда в Барнауле на Оби начнется ледоход 0
12:02
Мария Бутина заслушает свой приговор в суде США 26 апреля 27
11:50
Барнаульцы смогут купить продукты по сниженным ценам на семи площадках города 1
11:34
Томенко: конкурентоспособность позволит Алтаю увеличить экспорт АПК в 2,7 раза 9
11:21
Гений, но не ходит: опасно ли раннее развитие детей? 2
11:21
Барнаульские спортшколы не будут поднимать цены, несмотря на указ мэрии 0
11:12
ЦИК: Грудинин сможет получить мандат при условии отказа 139 кандидатов 5
11:12
Бийчанин надеялся получить компенсацию от банка и потерял более 1 млн руб. 5
11:02
Производитель котлов увеличил объемы продукции под гарантии алтайского фонда 1
10:49
"АлтайБаскет" на своей площадке уступил "Рязани" 0
10:38
Придавило снегом: подробности гибели дворника барнаульского детсада 18
10:22
Экс-министра Михаила Абызова прослушивали два года до ареста 0
10:14
Найден виновник провала полицейского УАЗа в огромную яму на дороге в Рубцовске 3
10:03
Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море 1
09:52
Судья из Ставрополя лишился статуса после видео с обнаженной женщиной на АЗС 9
09:34
Тестировать Рунет на "суверенность" предложили крупнейшим операторам в России 5
09:30
Доступная для всех роскошь: Куршавель переехал на Алтай 19
09:23
Законы об оскорблении власти и фейковых новостях вступили в силу в России 17
09:16
Тело дворника обнаружили на территории детского сада в Барнауле 5
09:07
Родители – тоже люди: застройщики предлагают современный подход к зонированию 0
08:53
Виллы в Испании за десятки миллионов евро нашли у родственников главы "Ростеха" 6
08:45
Разработан новый ГОСТ для детских смесей, приближенный к грудному молоку 1
08:31
Экс-главу Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест 1
08:15
От Человека-паука до Галустяна: в Барнауле открылась выставка восковых фигур 5
08:02
"За границу" – без визы: где на Алтае можно отдохнуть как в Скандинавии 0
07:50
Фирменная заправка для овощного салата: рецепт знаменитого шеф-повара 0
07:34
Просроченные электросчетчики: кто и каким образом их может переустановить 11
07:22
Дорогая инфляция: Банк России рассказал, как в Сибири растут цены 3
07:15
Двухэтажную квартиру с пятиметровыми потолками продают в Барнауле за 17,5 млн 14
07:03
Все по 49 рублей: добрая акция в магазине, который помогает 0
06:48
Профсоюзы России придумали способ повысить минимальную зарплату в 2-2,5 раза 1
06:32
Мы с Тамарой ходим парой: подборка смешных футболок со смыслом 0
06:23
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 28
06:14
О кукольном искусстве и оживлении "человеков": история барнаульского мастера 0
06:01
Жара под +20 и гололед: причуды погоды удивят жителей Алтайского края 2
05:25
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды 2
04:36
Уволившихся сотрудников "смеющегося" роддома зовут обратно 0
03:38
Клип Rammstein про концлагерь назвали "омерзительным" 0
02:05
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море 5
01:37
"Станешь изгоем": Кадыров оставил послание чеченцу за смертельное ДТП 2
00:55
Британские ученые выявили гены, отвечающие за боль 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.