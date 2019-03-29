Модель из России попала в Китае в реанимацию с менингитом

Генконсульство РФ в Шанхае обещало помочь модели из России Алисе Митровой, которая заболела в Китае менингитом. Поскольку это заболевание не входит в минимальную страховку, которая была оформлена при поездке, врачи выставили счет на крупную сумму, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе генконсульства Сергея Смольникова.

"К нам поступила такая информация от ее подруги. Консульство отреагировало на это, связались с родственниками, поддерживали связь с ней, посещали ее в больнице. Этот вопрос мы отслеживаем, он у нас на контроле. Оказываем посильную помощь, которая в рамках наших полномочий и возможностей", – отметил Смольников.

Он рассказал, что Митрова сейчас в сознании, доверенного лица за себя не назначила. Отмечается, что изначально она поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас ей стало лучше.

21-летней модели стало плохо 25 марта. Врачи поставили ей бактериальный менингит. По словам матери Митровой, это заболевание не входит в страховку и ее лечение стоит более 336 тысяч рублей. Сообщается, что сначала врачи ей поставили ветрянку. Сейчас в Сети идет сбор денег для оказания материальной помощи Митровой.