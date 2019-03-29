Жителя Смоленского района Алтайского края будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его знакомого.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено в конце ноября прошлого года, когда 35-летний обвиняемый распивал спиртовой лосьон "Боярышник" и пиво со своими знакомыми в комнате общежития.

"После того, как 41-летний односельчанин оскорбил его спутницу, мужчина нанес один удар ногой по его голове. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы", – уточняют в СКР.

Во время следствия было установлено, что обвиняемый ранее занимался одним из видов единоборств. Свою вину он признал, но пояснил, что умысла на убийство знакомого у него не было.