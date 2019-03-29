Петербурженку оскорбила алтайская БДСМ-реклама пива

29 марта комиссия Алтайского краевого УФАС рассмотрит административное дело о БДСМ-рекламе пива, оскорбившей жительницу Санкт-Петербурга. Как сообщил на пресс-конференции руководитель УФАС по Алтайскому краю Степан Поспелов, заявительница выразила желание присутствовать на комиссии лично или через своего официального представителя.

По словам Степана Поспелова, предпринимателю, который распространил оскорбительную рекламу, вряд ли грозит серьезная ответственность. В случае если бизнесмен будет признан виновным, его обяжут снять оскорбительную рекламу, однако этикетки на бутылках останутся прежними. Как пояснил Степан Поспелов, этикетки – это не реклама, а информация.

"Николай Копытов – частный предприниматель, у которого работает четыре человека. Для тех кто находится в реестре малого предпринимательства, предусмотрено предупреждение, не штрафные санкции. Для них, и в первую очередь для них работают антимонопольные каникулы", – сказал Степан Поспелов, уточнив, что штраф в размере 500 тысяч рублей для малого бизнеса – достаточно серьезное наказание.

Глава Алтайского краевого УФАС рассказал, что так называемое дело о БДСМ-рекламе стало, пожалуй, самым резонансным за всю историю работы антимонопольного органа. На эту тему писали порядка ста СМИ, в том числе зарубежные: немецкая газета "Курьер", украинская "Полтава сегодня".

"Я даже представить не мог, на какой уровень мы вышли. 130 тысяч просмотров, причем по всей России, не только наш регион. 90 тысяч проголосовавших, более 3000 лайков, репостов порядка 2,5 тысяч. Я такого вообще вспомнить не могу, чтобы вот так общество возбудилось. А проблема знаете в чем? Не в пиве ведь, а в отношениях между мужчинами и женщинами. Это социальная проблема", – сказал Степан Поспелов.

Напомним, в марте 2019 года Алтайское краевое УФАС по заявлению гражданки России возбудило административное дело о распространении рекламы с признаками нарушения п. 6 ст. 5 Федерального закона "О рекламе" ("Использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе относительно пола человека").

Заявительницу оскорбил образ женщины с кляпом во рту, который "содержит насильственную сцену сексуального характера, демонстрирует насилие над женщинами".

УФАС по Алтайскому краю провело опрос в социальных сетях, пользователей спросили, оскорбляет ли их эта реклама. В анонимном опросе приняли участие десятки тысяч человек, большинство из них (более 58%) не считают образ оскорбительным.