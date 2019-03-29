Фото: www.altairegion22.ru

Организаторами форума являются правительство Российской Федерации и правительство Красноярского края. Председатель оргкомитета – заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

С целью продвижения инвестиционного потенциала и продукции Алтайского края в данном мероприятии принимает участие делегация во главе с губернатором Алтайского края, председателем правительства Алтайского края Виктором Томенко. В состав объединенной группы от региона вошли представители органов исполнительной власти и организаций, Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства представляет руководитель центра поддержки экспорта Римма Москвитина.

Отличительной чертой форума в 2019 году является организация ряда отраслевых конференций и круглых столов высокого уровня по обсуждению самых актуальных вопросов развития секторов экономики между руководством крупнейших корпораций страны, членами правительства России и главами институтов развития.

В настоящий момент в данных встречах принимают участие лидеры энергетических корпораций – члены правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, крупнейшие компании металлургии, автопрома, ретейла, лесопромышленного комплекса и других секторов экономики.

В рамках форума организована работа стенда Алтайского края, где представлены информационные материалы и продукция АО "Барнаульский завод АТИ", ООО "Барнаульский котельный завод", ООО "Рикон" и ООО "ПО "МЭС". Представителями данных компаний ведется активная работа, направленная на расширение деловых контактов и заключение предварительных договоренностей о сотрудничестве.

Алтайский фонд МСП

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