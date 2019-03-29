Садово-парковые диваны и скамейки возвращают на место после зимы в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Также сотрудники муниципального унитарного предприятия "Горзеленхоз" приступили к установке урн для мусора, которые убирали с городских улиц на время зимы.

"На сегодняшний день расставили 49 скамеек и 32 урны на аллее по проспекту Ленина, 35 скамеек и 15 урн привезли в Нагорный парк, шесть скамеек разместили на Обском бульваре, четыре скамейки и четыре урны – на площади Октября у памятника переселенцам на Алтай", – уточняют городские власти.

Рабочие также провели влажную уборку элементов благоустройства. Красить их будут после того, как стабилизируется погода.