Садово-парковые диваны и скамейки возвращают на место после зимы в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Также сотрудники муниципального унитарного предприятия "Горзеленхоз" приступили к установке урн для мусора, которые убирали с городских улиц на время зимы.
"На сегодняшний день расставили 49 скамеек и 32 урны на аллее по проспекту Ленина, 35 скамеек и 15 урн привезли в Нагорный парк, шесть скамеек разместили на Обском бульваре, четыре скамейки и четыре урны – на площади Октября у памятника переселенцам на Алтай", – уточняют городские власти.
Рабочие также провели влажную уборку элементов благоустройства. Красить их будут после того, как стабилизируется погода.
Комментарии
диваны? чё?
Быдлота колхозная вэлкам!!!
А урны зимой не нужны? В снег можно было кидать мусор
Дичь какая-то. Весь город усран. Зачем на зиму урны-то убирать? Идешь битый километр с жалкой бумажонкой в руках и не знаешь куда ее выбросить уже. А половина и не думает куда: хреныксь и в снег, на обочину.
Д. - в отставку, скамейки и урны - городу!
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