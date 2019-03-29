Жителей Барнаула предупреждают о возможных подтоплениях из-за существенного потепления.
Начальник городского управления по делам ГОЧС Вячеслав Романов относительно этого подчеркнул: "Установление положительных температур в дневное и ночное время будет способствовать активному снеготаянию, появлению стоков. Возможно подтопление низменных мест".
В городе в ближайшие дни ожидаются стабильно плюсовые температуры. В городской администрации жителям Барнаула рекомендуют провести предупредительные мероприятия на своих участках – ворошить снег, обустроить водоотводные канавы, поднять на возвышенность предметы, которые могут оказаться в воде.
В случае подтоплений горожане могут обращаться по телефону единой дежурной диспетчерской службы города (3852) 29-91-99 либо в диспетчерские службы районных администраций:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25.
Комментарии
В зоне риска – низменные места
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да-вы-что а мужики то не знают
Ваш КЭП