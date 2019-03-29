Предстоящие выходные в Алтайском крае выдадутся теплыми, но вместе с тем по-мартовски нестабильными.

Так, дневные температуры в регионе обещают быть строго положительными и составят в большинстве районов от +3 до +10 градусов. По югу ожидается тепло до +16 градусов.

Ночью местами прогнозируется слабый минус, либо небольшой плюс.

При этом в субботу, 30 марта, на большей части территории края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.

В воскресенье осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются местами в восточных районах.

При этом и 30, и 31 марта, согласно информации регионального Гидрометцентра, прогнозируется порывистый ветер, скорость которого будет достигать 15 метров в секунду.