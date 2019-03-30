Коллектив садово-флористического центра "Соцветие", организовав первую в истории Барнаула цветочную конференцию Inflorescence-2019, объединил единомышленников и партнеров по бизнесу.

На мероприятии собрались фанаты и профессионалы своего дела. Гости делились накопленным опытом и знаниями в сфере создания прекрасного. Современные направления в области флористики, тонкости в продажах, а также нововведения в законодательстве стали основными темами для обсуждения на Inflorescence-2019.

Кульминационным моментом конференции стала презентация нового сорта цветов. Без преувеличения, это событие мирового масштаба. Голландские селекционеры, побывав на Алтае, остались под таким впечатлением от его красоты, что специально вывели одноименный сорт цветов в честь нашего региона. Это хризантема белого цвета, и, по мнению авторов, она столь же прекрасна, как и природа Алтая. Участники конференции первые, кто увидел и получил в подарок этот цветок.

Коллектив садово-флористического центра "Соцветие" за то что праздник цветов удался на высоком уровне, выражает искреннюю благодарность своим партнерам из Голландии – компании DEKKER, а также:

команде Максима Батырева – "Батырев консалт групп";

Татьяне Люхтиной, дизайнеру событий, руководителю студии декора "На крыльях";

Марине Балабиной – основателю Агентства бизнес-обучения "FBR";

Артему Макоте и продюсерскому центру "Квадрат";

Ирине Костенко, дизайнеру женской одежды "ЭСТИЛО ДЕ КОСТА";

Наталье Чистяковой, дипломированному визажисту, преподавателю курсов по макияжу;

компании "ПРОКС" и лично Алексею Пятковскому;

модельному агентству "Ан Ай Моделс".

Садово-флористический центр "Соцветие"

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