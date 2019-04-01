В апреле 2019 года в рамках дисконтной акции "Товар месяца" компания предлагает приобрести самые покупаемые светодиодные лампы мощностью 11 Вт по выгодной цене – всего 55 рублей.

Семейный бюджет вы начнете экономить сразу же после эксплуатации современных ламп. Все это благодаря их преимуществам: светодиодная лампа 11 Вт выдает поток света равный 75 Вт лампы накаливания (так называемая "лампочка Ильича"). К тому же светодиоды потребляют в шесть раз меньше электроэнергии, долговечны, отличаются повышенной безопасностью, экологичны – в них отсутствуют вредные вещества, поэтому они не требуют специальной утилизации.

Приобрести такие лампы можно в клиентских офисах "Алтайэнергосбыта" во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Со списком ламп, участвующих в акции, можно ознакомиться в разделе "Акции и скидки" на корпоративном сайте. Там же вы найдете информацию о действующих акциях и специальных предложениях от АО "Алтайэнергосбыт".

Справки по телефонам:

в Алтайском крае +7 (3852) 560-660

в Республике Алтай +7 (38822) 20-570

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная 122

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