Автобус с пассажирами загорелся в Самаре во время движения

Автобус с пассажирами загорелся в пятницу утром, 29 марта, в Самаре, все успели эвакуироваться, пострадавших нет, сообщает РИА "Новости".

По предварительной информации, автобус загорелся во время движения из-за короткого замыкания. "В салоне сначала дымом запахло, поэтому водитель высадил всех пассажиров. После этого автобус загорелся", – рассказали свидетели случившегося.

"Двенадцать человек вышли из автобуса самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет", – сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании автобуса на пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской поступило в 09:59 мск. По данным МЧС, пожар ликвидировали в 10:08 мск.