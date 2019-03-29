Сына главы Назрани ранили при нападении на мэрию

Несколько мужчин проникли в здание мэрии Назрани (Ингушетия) и ранили трех человек из травматических пистолетов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

"Инцидент произошел накануне вечером. Неизвестные напали на здание администрации Назрани и открыли стрельбу из травматики. По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний", – сообщил источник.

По его словам, нападавшим удалось скрыться с места происшествия до прибытия полицейских. Он уточнил, что ранения не серьезные.

Причина пока нападения неизвестна. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.