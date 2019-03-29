Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретится с представителями строительной отрасли региона для обсуждения последних изменений регулирующих соответствующий рынок законов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В связи с реформированием долевого строительства, переходом на эскроу-счета и проектное финансирование жилищного строительства, губернатор Виктор Томенко дал поручение министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву подготовить встречу с представителями отрасли", — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что губернатор обсудит со строителями проблемы, которые могут возникнуть при переходе на новые формы финансирования, и пути их решения.