Козак назвал дату начала конкурса по нацпроекту на 700 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме заявил, что конкурсные процедуры на участие в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" начнутся с понедельника, 1 апреля, пишет РБК.

Цель нацпроекта — достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год, в том числе продукции машиностроения ($50 млрд в год) и продукции агропромышленного комплекса ($45 млрд в год), а также объема экспорта оказываемых услуг в размере $100 млрд.

Минпромторг обязуется субсидировать часть процентной ставки по кредитам, до 4,5%, добавил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Максимальный размер кредита — до 60 млрд руб. по инвестиционным проектам и до 30 млрд руб. по другим. Условие для преодставления субсидии — заключение специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0).

Итоги конкурса будут подведены 15 мая, пояснил руководитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. "Существенно переплюнем цифру в 250 заявок на конкурсе", — уточнил он.

Эксперты просмотрели 1200 проектов, из которых 690 — в агропромышленном комплексе, 188 — в химической промышленности, 121 — в машиностроении, 115 — в лесопромышленном комплексе, 83 — в металлургии и драгметаллах.

"Все ищут альтернативы [поставщиков], мир меняется. Нам не нужно упустить свой шанс", — добавил Слепнев.

По данным РЭЦ, ключевые меры поддержки на 2019 год составят 9,5 млрд руб., которые пойдут на субсидирование процентных ставок. Также будут предоставлены субсидии на транспортировку: 14,2 млрд руб. — на продукцию промышленности, 1,3 млрд руб. — на продукцию агропромышленного комплекса, 3,1 млрд руб. — на выставки.