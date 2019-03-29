Московские депутаты повторили танец из клипа Skibidi

Депутаты московского муниципального округа Басманный повторили фирменные движения из клипа Skibidi группы Little Big, сообщает телеканал "360".

Председатель совета депутатов, глава Басманного округа Геннадий Аничкин рассказал, что "клип в хорошем настроении создан для поздравления наших активных жителей". Он добавил, что в клипе приняли участие активные жители района, советники, сотрудники аппарата Совета депутатов и управы. Также в видео появились и молодые люди, которые занимаются в клубах Басманного района.

По словам Аничкина, все удалось сделать на одном дыхании, только "пришлось отточить движения немножко". Он также отметил, что видео не собирались выкладывать в Сеть, но позже это сделал один из участников ролика.

"Если люди улыбнулись, если людям понравился наш флешмоб, ну и хорошо. Никаких целей политических никто не преследовал", — отметил Аничкин.

Группа Little Big выпустила клип Skibidi в октябре 2018 года. Видео получило большую популярность. В настоящее время клип посмотрели более 196 миллионов раз и записали сотни пародий.