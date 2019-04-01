Национальный оператор связи приступил к подключению услуг в микрорайоне Фирсова Слобода 3, расположенном в 12 км от Барнаула вдоль Правобережного тракта. Компания предлагает жителям строящегося коттеджного поселка комплекс услуг на базе оптической технологии GPON.

В 2016 году поселки Фирсова Слобода и Фирсова Слобода 2 вошли в пилотный проект "Ростелекома" по охвату оптической инфраструктурой частного сектора Первомайского района Алтайского края. Тогда возможность подключить скоростной интернет получили почти тысяча домохозяйств.

Строительство транспортной сети в новый коттеджный поселок длилось с ноября 2018 года по февраль текущего года. Оператор проложил 7,5 км распределительных и 330 метров магистральной сетей еще на стадии возведения домов. На конец марта текущего года услуги "Ростелекома" доступны более 250 семьям. Оператор планирует завершить строительство в мае и полностью охватить микрорайон, состоящий из 541 участка.

"Фирсова Слобода 3 стала седьмым коттеджным поселком, в который мы за минувшие три года проложили оптоволоконные линии связи. Микрорайон еще строится и будет привлекать покупателей земельных участков не только месторасположением, но и готовой телеком-инфраструктурой. Мы заводим в сданный застройщиком дом индивидуальный оптический кабель, а собственник самостоятельно выбирает набор услуг и сервисов – цифровую телефонию, скоростной интернет, Интерактивное ТВ, сервисы "Умного дома", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Справка

В 2016-2018 годах "Ростелеком" охватил оптической сетью коттеджные поселки Запад-1, Фирсова Слобода, Фирсова Слобода 2, Спутник, Лесной, Октябрьский и частично поселок Бельмесево. Подключение к услугам компании проходит на условиях софинансирования со стороны владельцев участков в виде единовременного взноса за доступ к инфраструктуре.