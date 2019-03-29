Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что виновный в недавнем смертельном ДТП чеченец, сбежавший с места происшествия, пришел в правоохранительные органы.

ДТП случилось вечером 24 марта на Можайском шоссе в Москве. Водитель автомобиля Mercedes скрылся с места трагедии. В результате происшествия погибли 11-летняя девочка и ее мать, отец ребенка оказался в больнице. Примечательно, что полиция приехала на место ДТП до того, как Муслим Джамбеков скрылся. Они должны были задержать подозреваемого, но по непонятным причинам отпустили, и он спокойно уехал на скорой как пострадавший. Сейчас следователи проверяют сотрудников ДПС на халатность.

"Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни. Он находился в розыске как виновник ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка", – написал Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни призвал виновника самостоятельно явиться в полицию: "Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь".

"Накануне я сделал жесткое обращение, призывая Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным", – прокомментировал Кадыров.

Он отметил, что на виновника повлияли его слова: "Узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции. Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки".