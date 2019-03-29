Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата Полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Юрий Земский включился в конфликт перевозчиков, конкурирующих за барнаульские маршруты № 33, 77 и 121. Как рассказал глава антимонопольного органа Степан Поспелов на пресс-конференции 29 марта, Юрий Земский запросил в УФАС материалы дела, их рассмотрят в ближайшее время.

Ранее контролирующий орган аннулировал результаты конкурса на право осуществления перевозок, однако администрация Барнаула обжаловала решение в суде.

"Мы признали жалобы одного из перевозчиков обоснованными, выдали предписание аннулировать торги. Они (администрация города – прим. ред.) нас не послушали и буквально за день до исполнения предписания принесли исковое заявление, зарегистрированное в суде. И все – в рамках действующего антимонопольного законодательства наши полномочия прекращаются до момента рассмотрения дела по существу, до того момента, когда судебное решение вступит в законную силу. Если мы сейчас победим, они пойдут дальше, подадут апелляцию. Время будет по максимуму затянуто, можете мне поверить. Городу это выгодно – не выполнять наше предписание. Если мы проиграем, пойдем до конца, до Кассации и Верховного суда, потому что это наша принципиальная позиция, мы правы. Я вам больше скажу: сейчас главный федеральный инспектор (к нему тоже жалобы приходили) запросил у меня информацию, чтобы выяснить, что тут происходит", – сказал Сергей Поспелов.

Напомним, 26 марта на барнаульских маршрутах №33, 77, 121 сменился перевозчик. Контракт заключили с компанией бийского предпринимателя Юрия Матусовича "Транс-Лайн". Компания "АГАС-Транс" посчитала, что торги прошли с нарушениями, и обратилась в УФАС по Алтайскому краю. Контролирующий орган аннулировал результаты конкурса, но мэрия обратилась в суд, чтобы обжаловать это решение.

В администрации города пояснили, что конкурсные процедуры на право осуществления перевозок начались в IV квартале 2018 года. Так как компания "АГАС-Транс" обжаловала решение, необходимо было найти временного перевозчика.

"В соответствии с действующим законодательством мы провели так называемый короткий конкурс, порядок которого утвержден постановлением администрации города. Он состоялся в пятницу, 22 марта. На конкурс также было подано две заявки – от АТП "АГАС-Транс" и "Транс-Лайн". Оценка транспортных средств по критериям, влияющим на качество перевозок, осуществлялась с участием представителей депутатского корпуса города, в присутствии обеих компаний-перевозчиков. В результате по количеству баллов победителем стало ООО "Транс-Лайн". Перевозчику выдано временное свидетельство", – сообщил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергей Щукин.