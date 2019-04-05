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Тихое место: интервью со смотрителем барнаульского кладбища

, ИА "Амител"
Фильмы ужасов смотритель Булыгинско-Кировское кладбища не любит

Булыгинско-Кировское кладбище Барнаула является одним из старейших в городе и имеет богатую историю. Своя история есть и у старшего смотрителя кладбища — Григория Карпушина. Бывший воин-афганец уже на протяжении десяти лет следит за порядком и контролирует работу кладбища.

Мы подъехали к воротам на кладбище. Слева от ворот расположилась хозпостройка для персонала, рядом крутилась небольшая рыжая собака Волчок, которая пряталась от объектива.Навстречу вышел мужчина крепкого телосложения, с серьезным взглядом пригласил пройти. Сотрудники-копальщики собирались "на территорию", а Григорий рассказал Amic.ru, что же все-таки это такое: работа смотрителя кладбища.

Карпушин Григорий думает о задачах на день

Корреспондент: Здравствуйте, давно вы работаете смотрителем кладбища?

К.Г.: Я работаю старшим смотрителем здесь уже 10 лет. На самом деле, в эту сферу деятельности попал случайно. Когда молодым был, пошел служить в ВДВ, там попал в Афганистан на войну, был там с 1982-го по 1984-ый. Был старшиной роты, выполнял боевые задачи, следил за дисциплиной. После войны пошел на завод работать, а потом по знакомству попал в компанию, где изготавливали памятники. Научили работать с камнем — резать, полировать. Работал  с мрамором и гранитом. Может видели, на Власихинском кладбища на Афганской аллее памятник погибшим воинам установлен? Так это мы его  высекали. Пожалуй, это та работа, которой я горжусь. А потом, в 2009 году заведующий этого кладбища ушел на пенсию, а так как меня начальство похоронного предприятия хорошо знало, как ответственного человека, работу эту предложили мне.

Корр.: Что входит в ваши обязанности?

К.Г.: Смотреть захоронения, указывать где хоронить, контролировать бригаду — своих подчиненных. Заниматься плановыми мероприятиями, вести книги захоронений. Много текущих проблем решаем. Каждый вторник у меня планерка — собрание, на котором встречаются все заведующие и старшие смотрители кладбищ города. Там нам ставят задачи и мы обсуждаем разные вопросы по благоустройству. Ну и, конечно, приходится решать вопросы с людьми, у которых горе, надо уметь поддержать.

Корр.: Расскажите о вашей бригаде, кто у вас в подчинении, чем занимаются?

К.Г.: Уборщики-копщики, в штате их пять человек. Кладбище небольшое, а потому успевают поработать и отдохнуть. По количеству захоронений в пределах 20-30 в месяц выходит. Если работают в выходные, то потом берут отгулы. Все как на предприятиях. Наша ежедневная работа — это уборка мусора, чистка тропинок. Потом есть три сторожа, заступают на дежурство по одному, работают по графику с 15-00 и до утра. Они осуществляют контроль за кладбищем, докладывают мне в любое время, если что случится. Летом, конечно, больше работы — уборка и вывоз мусора, побелка, покраска,могилы бывают проваливаются от старости — подсыпаем. Многое надо будет сделать и при подготовке к родительскому дню, людей очень много приедут сюда, чтобы помянуть ушедших.

 

Внушительные размеры кладбища — окраина не видна в объектив 

Корр.: Работа не шумная​?

К.Г.: Она не шумная, но не сказать, чтобы приятная. Когда усопшего привозят, копщик должен гроб принять, донести до могилы, возле покойника стоять, когда все с ним прощаются, потом крышку гроба надеть, по три горсточки люди бросили и землей засыпать...Бывает усталость накапливается, конечно. Но ведь и в моргах люди работают.

Корр.: Фильмы ужасов не смотрите?

К.Г. (смеясь): Нет, не люблю я их.

Корр.: Текучка есть? Расскажите, как вы находите сотрудника, какие требования?

К.Г.: Вообще у нас полный штат и "текучки" нет. А так, проводим собеседование. Основные качества, которые требуются у сотрудника  — это трудолюбие, и чтобы не употреблял спиртное на рабочем месте. Вообще пить сейчас не модно. А дальше люди работают, если не нравится, то уходят. У копщиков зарплата — это оклад и сдельщина по выработке в пределах 20 000 рублей получают.


Самая старая могила на Булыгинско-Кировском кладбище

Корр.: Вам на пенсию выходить, так же, как всем — по возрасту? Есть какая-то сетка льготная? И сколько длится отпуск у вас?

К.Г.: Коэффициентов никаких нет. Как на обычных предприятиях, отпуск у меня 28 дней. Какая льготная сетка? Здесь воздух свежий, деревья... Когда на памятниках работал, там есть вредные условия: мраморная крошка — пыль, я считался каменотесом, тогда шел по второй "сетке".

Корр.: Мужики-то крещенные у вас работают?

К.Г.: У всех вроде крестики есть.

Корр.: А карта кладбища у вас есть?

К.Г.: Зачем мне карта, я знаю кладбище, знаю куда захоронить. Вот, например, к дороге близко не хороним, потому что зимой трактором ее чистим. А сейчас мы с вами в старой части кладбища находимся. За Пивоваркой, со стороны Кутузова, идут захоронения 60-х готов, отдельно захоронены танкисты Великой Отечественной, лежат рядом друг с другом. Это кладбище когда-то считалось военным — рядом был госпиталь, куда привозили раненых. Кто не выкарабкался, того здесь и хоронили. Есть и могилы героев Советского Союза. Вот тут захоронен парень... Двадцать три года ему было, когда героически погиб. Никто про него не знал, а потом могилу обнаружили поисковики, которые изучали фронтовые архивы и  нам сообщили. Сказали, что покоится полный кавалер Ордена Славы, награжден орденом Красной звезды. Наше предприятие оградку сделало и плиту — поставили за свой счет. Герои заслужили вечной памяти. (Григорий замолчал на несколько минут

За порядком на погребении героя следят круглый год

Корр.: Какие захоронения самые старые?

К.Г.: Самое старое захоронение 1901 года. Оградка кованная, камень, привезенный с Томской губернии. Здесь покоится прах жены одного чиновника. Вообще это кладбище когда-то хотели сносить, закрывали его, так как решили, что оно уже старое. Тогда открыли кладбища во Власихе, Черницком, Михайловке. Булыгинско-Кировское простояло закрытым 52 года. А потом решили, что место здесь еще есть, город дал добро и батюшка разрешил, вот и открыли.

Корр.: Что тут было до того, как вы пришли?

К.Г.: Порядка не было. Тут как парк был, сюда наркоманы ходили употреблять, люди шашлыки жарили. Были и сильные пожары - горело кладбище со стороны Кутузова, сгорал даже домик для персонала. Хулиганы таскали металл с кладбища. У работников дисциплина слабая была. Когда я пришел, то всех, кто был замечен за пьянкой — выгнал. Сейчас у нас и пьющих нет, а курят только в отведенных местах. Полиция приезжает и администрация контролирует. Порядок навел во всем, инвентарь весь в наличии. Недавно Епархия часовню у нас тут построила.

Новая часовня  у входа на кладбище еще не открыта

Корр.: Воровство или хулиганства случаются?

К.Г.: Не было. Единственное, что цветы таскают. Вот люди захоронят, венки и цветы положат, а хулиганы их могли брать, а потом продавать. Уследить за таким не всегда можем: забор не по всему периметру кладбища. А в целом, серьезного ничего не было.

Корр.: Бывает, что обеспеченные люди приезжают договариваться об "особенных" местах захоронения?

К.Г.: Нет у нас все равны. На других кладбищах есть так называемая "газонка" — отдельная территория. А у нас везде цены одинаковые, где место есть, там и хороним. Люди конечно смотрят территорию по возможности.

Корр.: А люди сами себе места выбирают?

К.Г.: Сам себе никто не выбирает. А если человек еще 10 лет проживет? Так нельзя.

Корр.: Случается, что на похоронах кому-то плохо становится и вашим работникам приходится помощь оказывать?

К.Г.: Бывают разные ситуации. У нас есть нашатырь, в случае чего всегда помогаем. В прошлом году на родительский день случай был:  один товарищ поминал и на могиле уснул, наверное с горя. Мы взяли его за руки, посадили на лавку возле кандейки, позже отошел, пришел в себя. Кто-то конфетами поминает, кто-то водкой — люди разные.

Корр.: А кто-то помогает поддерживать порядок около могил?

К.Г.: У нас здесь есть Мемориал воинам погибшим в Великой отечественной. Порядок около воинских захоронений мы всегда поддерживаем. Помогать приходят школьники, кадеты. Ребята понимают, что это наша память о героях. Мы выдаем школьникам необходимый инвентарь, сами тоже следим за порядком. Обычно ученики приходят к 1 маю примерно, конечно, предварительно с учителями согласовываем. Помощь от ребят хорошая. Они собирают траву сухую, ответственно к любой работе подходят.

Мемориал в память погибших в Великой Отечественной войне 

Корр.: Сами-то еще не думали про место на кладбище? Чтобы здесь вас захоронили...

К.Г.: Не хочу про это пока думать.

Корр.: Вы работаете на кладбище уже много лет, как по вашему, после смерти есть что-то или это конец? Энергетику чувствуете какую-то здесь?

К.Г.: Я ничего не чувствую. Говорят, есть "там" что-то, но пока не знаю...

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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