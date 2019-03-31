Постный крем-суп из брокколи: рецепт от известного шеф-повара

Вкусный крем-суп можно готовить не только во время поста. Блюдо понравится всем людям, которые придерживаются здорового питания, поэтому его можно включить в ежедневное меню. Известный барнаульский шеф-повар Алексей Шефер поделился рецептом с читателями Amic.ru.
Крем-суп из брокколи
Что потребуется?
- лук репчатый – 200 граммов
- морковь – 200 граммов
- корень сельдерея – 200 граммов
- брокколи – 300 граммов
- вода – 400 граммов
Как готовить?
1. Порезать лук и корень сельдерея кубиками, морковь натереть на терке.
2. Обжарить лук на растительном масле, добавить морковь и сельдерей.
3. Залить обжаренные овощи водой, добавить брокколи и варить 10 минут.
4. Блендером измельчить суп до однородной консистенции и протереть его через сито.
Приятного аппетита!
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