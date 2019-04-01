Покупка новой квартиры – это, безусловно, одно из самых важных решений в жизни человека. Чтобы процесс выбора стал более приятным, группа компаний "Алгоритм" запускает масштабную акцию.

Каждый, кто купит квартиру от группы компаний "Алгоритм" (застройщики: ООО "СЗ ИСК "Алгоритм", ООО "СЗ "ДСК") с 1.04.2019 по 20.08.2019, может принять участие в розыгрыше крупных денежных призов.

Поездка в кругосветное путешествие, ремонт в ванной комнате новой квартиры или дополнительный взнос по ипотечному кредиту – способ использования денежных средств определяете вы!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ!

За второе и третье место вы можете получить сертификаты на 70 000 и 30 000 рублей.

Еще тридцать участников конкурса ждут поощрительные призы.

Участниками конкурса становятся покупатели квартир, которые внесли от 50 до 100% стоимости (полная оплата, ипотека, рассрочка при внесении суммы от 50% стоимости квартиры) по договору. После оформления сделки вы получаете купон участника и ожидаете завершения акции и проведения розыгрыша.

Итоги акции будут подведены в День города Барнаула 2019. Участники обязательно должны присутствовать, чтобы опустить купоны в лототрон.



*Настоящее предложение не является публичной офертой. Срок проведения акции – с 01.04.2019 г. по 01.09.2019 г. Организаторы акции: ООО "СЗ ИСК "Алгоритм" (ИНН 2224094256), ООО "СЗ "ДСК" (ИНН 2225150369). Сведения о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в отделе продаж по телефону 8 (3852) 72 00 82 или на сайте www.alg22.ru