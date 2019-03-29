Жителя Павловска обвиняют в смертельном избиении своей супруги металлической вафельницей, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Мужчине инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Согласно версии следствия, 20 марта этого года обвиняемый пришел в дом к своей супруге, с которой некоторое время находился в ссоре.

"После распития спиртного мужчина собрался уходить, однако женщина его не отпускала. В результате конфликта супруг металлической вафельницей нанес несколько ударов по голове жены, после чего ушел из дома. Через несколько дней тело женщины без признаков жизни обнаружили соседи", – уточняют в СКР.

Расследование продолжается.