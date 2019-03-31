Дорожный ремонт начнется в Барнауле уже совсем скоро. Одним из самых масштабных обещает стать реконструкция проспекта имени Ленина. Власти Барнаула планируют отремонтировать проспект на участках от улицы Северо-Западной до площади Октября и от улицы Димитрова до площади Баварина. Но кроме этого в городе будет много и других ремонтных работ. Всего в 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорожной сети столицы Алтайского края будет потрачено 1 059 697 365 рублей. Amic.ru подготовил инфографику, рассказывающую о том, где этим летом дороги будут приведены в порядок.

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