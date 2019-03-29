Фото: youtube.com

Известный автоэксперт Александр Михельсон провел тест-драйв нового кроссовера SUV Ауди Q8.

На своем канале он провел подробный обзор дизайна этого автомобиля, сравнил машину с Audi Q7, ознакомился с салоном, протестировал космические мониторы, на которых можно писать пальцем, и рассказал о своих впечатлениях от нового флагманского кроссовера от Audi.

Подробно — в видеоролике.