Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Микрорайон Урожайный, расположенный в границах между улицами Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Павловским трактом, Панфиловцев и 50 лет СССР давно именуется среди барнаульцев как Сулима.

Такое название территория получила от одной из улиц, которая носила имя прапорщика Дмитрия Сулима (ударение на "и"). Эта улица была на карте в 70-х годах, когда Урожайный только начал застраиваться. Сулим был начальником штаба сводного партизанского отряда, воевавшего на Алтае в Гражданскую войну с белогвардейцами. Он занимался организацией обороны Барнаула и погиб в 1918 году.

Сегодня из-за постройки новых кварталов и расширения Барнаула, Сулиму можно смело назвать центром Индустриального района.