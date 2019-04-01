Фото из сети интернет
Для тех, кто работает с понедельника по пятницу, выход на работу в первый день недели иногда дается тяжело. Особенно, если были бурные выходные.
Надеемся, наша подборка немного скрасит вам утро.
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Фото из сети интернет
Для тех, кто работает с понедельника по пятницу, выход на работу в первый день недели иногда дается тяжело. Особенно, если были бурные выходные.
Надеемся, наша подборка немного скрасит вам утро.
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