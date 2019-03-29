Премьер-министр Дмитрий Медведев в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" заявил, что в России не будет китайской модели регулирования интернета.

"Конечно, у нас не будет такого регулирования как в Китае. И я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех результатов, на которые это регулирование было изначально ориентировано. Тем более мы не стремимся к такому регулированию. Никакого файрвола здесь не возникает", – подчеркнул Медведев.

"Если бы интернет можно было бы отрегулировать на международном уровне, было бы идеально. Но основные ключи регулирования находятся на территории одной страны – в США. Это не очень хорошо. Может мы доживем до ситуации, когда интернет по ключевым моментам будет регулироваться на уровне международных конвенций. Пока этого нет. Поэтому мы должны защититься. Чтобы не мы отключили, а чтобы нас не отключили. Это не просто сделать. Но можно. Мы должны устойчивость интернету придать", – добавил премьер.

Он также отметил, что реализация закона не потребует фантастических расходов, озвученных экспертами, которые, "по всей видимости, не погружены в эти технологии".

"Это определенные деньги, сомнений нет, но это не фантастические средства, которые иногда рисуют, сотни миллиардов рублей – этого точно нет", – заявил Медведев. В то же время он отметил, что не может пока назвать сумму, которая потребуется на реализацию законопроекта.

Законопроект предусматривает меры по защите интернета в России от иностранных угроз. Госдума приняла его в первом чтении при условии его доработки правительством ко второму. На реализацию проекта планируется выделить 20 млрд рублей. Позже стало известно, что в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" включено около 30 млрд рублей на исполнение законопроекта.