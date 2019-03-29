Средняя стоимость жилья в "Москва-Сити" составляет 50-60 млн рублей

РБК в своей аналитике рассказал о ценах на жилье в "Москва-Сити", которую называют районом небоскребов и роскошных пентхаусов, или же просто московским Манхэттеном.

По последним данным риелторов, сейчас в продаже находится около 1500 квартир и апартаментов от застройщиков, и еще 150-200 — от собственников.

Средняя площадь около 100 квадратных метров. Разброс — от 40 до 2000 квадратных метров.

Средний бюджет предложения — 50-60 млн рублей. Каждый квадратный метр стоит 460-510 тысяч рублей. Но есть и дороже: цена квадратного метра в пентхаусах с отделкой может доходить до 3 млн рублей.