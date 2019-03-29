Кубанские подростки справили нужду на Вечный огонь

Полицейские кубанского города Лабинска задержали двух подростков, надругавшихся над Вечным огнем, справив нужду на памятник героям Великой Отечественной войны, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Случай произошел вечером 27 марта. В правоохранительные органы поступила жалоба на двух хулиганов, которые "опорожнялись на Вечный огонь" и потушили его.

Поступок подростков остался на камерах видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из приятелей забрался на постамент, где горел Вечный огонь, и начал делать непристойные действия. После дети убежали, однако их удалось задержать.

"Сейчас сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с родителями подростков", – сообщили в региональном МВД. По факту произошедшего организована проверка.