Экономия на еде и лекарствах стала нормой для россиян

Наши соотечественники теперь больше экономят на самом необходимом — продуктах питания и лекарственных препаратах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование агентства Initiative, которое входит в международную группу IPG Mediabrands рекламно-коммуникационного холдинга Interpublic Group, в России является частью рекламной группы АДВ.

Обнаружилось, что экономия на повседневных тратах, повышение внимания ко всевозможным торговым акциям, снижающим цены на товары, и выбор так называемых бюджетных магазинов стали уже обычным явлением в жизни россиян.

По мнению исследователей, такое снижение покупательского интереса к дорогим товарам обусловлено обеспокоенностью населения экономической ситуацией в стране. Если осенью прошлого года об этом говорили от 26 до 28% респондентов, то уже перед новогодними праздниками это число увеличилось до 30%. Каким оно выглядит сейчас, в начале года, сказать еще никто не может, но вряд ли положение улучшилось.

В продуктовом ряду более всего заметна экономия на кондитерских изделиях и безалкогольных напитках, а из товаров повседневного спроса — на лекарствах, горючем, отдыхе и интернете (то есть на пользовании инновационными предложениями в платном диапазоне).

Как отмечается, экономические проблемы всегда начинаются там, где люди отказываются от десерта, отдыха и газетных сплетен, имеется в виду широкая официальная пропаганда.

Доходы россиян вряд ли будут иными в этом году из-за того, что ВВП ожидается в диапазоне 1,2-1,7% и власти будут вынуждены прибегнуть к экономии в самых востребованных сферах жизнедеятельности. В то же время цены будут расти, причем как раз на товары повседневного спроса, включая продукты питания, лекарства и такие энергетические ресурсы, как электричество, горючее и газ. Это потянет за собой удорожание в области ЖКХ, образования и медицины.

Несмотря на то, что принято решение больше не публиковать цифры по реальным доходам населения, до сих пор актуальны уже известные. Падение доходов было зафиксировано уже в конце 2014 года, а в 2017-м показатель снизился на 1,7%. В 2018 году положение несколько улучшилось, но все равно было замечено падение на 0,2%, а уже в январе нынешнего года это "малое число" превратилось в 1,3%, то есть заметно возросла отрицательная динамика. Растет инфляция: с 5% в январе до 5,2% в феврале (по данным Центробанка). Поэтому-то вполне обоснованно ожидание уже этой весной роста цен на продукты, которые нечем заменить: овощи, крупы, макаронные, хлебобулочные изделия и молочная продукция. Но ведь и такого затяжного периода падения индекса доходов населения экономика России еще не переживала.

Разумеется, население, которое в большинстве своем "малыми числами" не интересуется, все же не избавлено от реальных ощущений, стоящих за ними, и потому вынуждено прибегнуть к личной экономии. Процесс этот обоюдный, если поставить друг против друга (как это и есть в жизни) покупателя и продавца. Если товар не продается в рознице — по высокой цене — и нет возможности ее снизить (не надо забывать и о росте НДС), продавец отказывается от его оптовой закупки. В этой прагматичной цепочке стоят либо производитель в России, либо экспортер, которые тоже не желают перегружать свои склады или платить таможенные сборы за то, что к покупателю не попадет из-за недоступной ему цены. Вследствие этого сокращается или удешевляется (за счет качества) производство, а экспортные контракты расторгаются.